Benjamín Kuscevic es liberado de la Roja por lesión previo a amistosos con Colombia

A escasos días de los partidos amistosos ante Colombia, la Selección chilena informó sobre la liberación de un jugar que ya había presentado problemas físicos en la gira por Norteamérica.

La referencia es para el defensa Benjamín Kuscevic, quien de acuerdo con el parte médico de la Roja sufrió un esguince en el tobillo derecho.

En esa misma línea, desde combinado criollo indicaron que los tiempos de recuperación del zaguero del Toronto FC superan el periodo de concentración, motivo motivó su desconvocatoria.

Cabe recordar que el Equipo de Todos visitará al elenco cafetalero a contar de las 21:00 horas del próximo viernes en Cali, mientras que la "revancha" será el martes 17 en el estadio Nacional desde las 20:00.

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