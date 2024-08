Ben Brereton tras su primer gol en el equipo inglés Southampton: "Me he adaptado muy bien"

Ben Brereton vive una nueva experiencia en el fútbol inglés como flamante fichaje del Southampton. Y la etapa del delantero de la Selección chilena en el cuadro "santo" comenzó de manera positiva, pues anotó el gol del empate a uno en el amistoso del miércoles frente a la Lazio.

Tras marcar su primer tanto, el atacante de la Roja se llenó de elogios por parte de su técnico, Russell Martin, quien lo calificó como "un fichaje brillante".

Y ahora "Big Ben" se refirió a cómo han sido sus primeros días en su nuevo club y destacó que no le ha sido difícil adaptarse, al expresar: "Me divertí mucho jugando con los jugadores frente a los aficionados de los Saints por segunda vez. Solo jugué con ellos una vez, un ratito, contra Millwall, pero lo disfruté y estoy feliz de haber marcado un gol".

"Fue un buen gol de equipo, buena posesión del balón. Creo que Charly recuperó el balón en el mediocampo, siendo agresivo y feliz por marcar el gol, lo cual estuvo bien, pero en general fue una buena actuación del equipo y creo que mostramos cosas muy positivas", agregó.

Además, agregó: "Es un grupo de primer nivel, con gente, jugadores y personal fantásticos y me lo he pasado genial. Llevo aquí solo una semana, pero me he adaptado muy bien gracias a los jugadores y al personal. Así que ha sido una buena semana y estoy deseando que llegue el resto de la temporada".

Por último, Brereton manifestó sus ansias por el inicio oficial de la temporada: "Definitivamente hay más entusiasmo en el vestuario, los chicos están ansiosos por el primer partido de la Premier League. Habrá un buen ambiente en Newcastle, así que es algo para lo que tenemos que estar preparados. Pero he estado aquí una semana y los chicos han estado brillantes, así que no tengo que preocuparme por eso. Creo que haremos un gran trabajo".

Consignar que el atacante nacional y el Southampton ahora se alistan para disputar el último amistoso de pretemporada, programado para este sábado ante el Getafe de España, mientras que el 17 de agosto arrancarán la nueva temporada en la Premier League visitando al Newcastle.

