Ben Brereton se lució con una conquista y una asistencia en la goleada del Derby County por la Championship inglesa

Ben Brereton Díaz volvió a dar muestras del renacer futbolístico que ha tenido en 2026, aportando con una anotación y una asistencia para el triunfo por 5-0 del Derby County sobre Bristol City por la fecha 30 de la EFL Championship.

Tras la apertura de la cuenta por parte de Rhian Brewster (13'), "Big Ben" se hizo presente en el tanteador con un disparo cruzado dentro del área que fue imposible de contener por el portero rival (16').

Tiempo más tarde, el chileno-inglés se encargó de asistir a Bobby Clark (36') para que este estirara las cifras en favor de la visita. En el complemento, Patrick Agyemang puso el curto para los "Rams" (66').

Con su actuación de este viernes, "Big Ben" registra tres conquistas e igual número de habilitaciones.

En el minuto 78 con ambos equipos aceptando el resultado, el oriundo de Stoke-on-Trent abandonó la cancha siendo sustituido por Owen Eames.

(Imagen: @dcfcofficial)

PURANOTICIA