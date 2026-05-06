Ben Brereton se despide del Derby County: "Me encantó mi tiempo aquí, qué gran club"

Con un balance de contrastes finalizó la temporada en la Championship de Inglaterra para el delantero de la Selección chilena. Aunque se consolidó como uno de los rendimientos más destacados en la campaña del equipo, Ben Brereton no consiguió la meta de clasificar a la liguilla ni de concretar el anhelado retorno del Derby County a la Premier League.

A este escenario deportivo se suma la confirmación de que el atacante nacional no continuará en los Rams. Su salida se concreta luego de que la dirigencia tomara la determinación de no realizar esfuerzos para retenerlo. Frente a esto, "Big Ben" utilizó sus redes sociales para publicar un sentido mensaje de despedida dirigido a la institución.

Al momento de decir adiós, el ariete expresó textualmente: "Me encantó mi tiempo en el Derby, qué gran club. Increíble grupo de muchachos y personal, agradezco todo el apoyo y el canto de 'Díaz'".

La réplica por parte de la escuadra no tardó en llegar. Mediante la cuenta oficial del Derby County, le dedicaron una rápida respuesta al jugador: "Nos encantó tenerte entre nosotros".

En cuanto a su futuro inmediato, Brereton retornaría al Southampton, elenco que es dueño de su pase. Dado que este equipo se encuentra luchando por el ascenso a la Premier League, existe la posibilidad de que el nacional vuelva a disputar la máxima categoría del balompié británico.

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