Ben Brereton podría partir del fútbol europeo para arribar a equipo de la MLS de EE.UU.

Según dio a conocer en las últimas horas Sky Sports, el Toronto FC estaría interesado en fichar al ariete de la selección chilena.

Martes 16 de diciembre de 2025 16:29
Ben Brereton arribó a mitad de este año al Derby County en calidad de préstamo desde el Southampton. Sin embargo, el delantero de la Selección chilena no se ha podido consolidar y pese a ser titular en la mayoría de los partidos de la actual temporada en la Championship, solamente ha marcado un gol en 16 cotejos.

Por eso, el atacante no tiene garantizada su continuidad y podría dejar el club. Incluso, hasta podría emigrar del fútbol europeo.

Es que según dio a conocer en las últimas horas Sky Sports, el Toronto FC estaría interesado en fichar al ariete.

"Hasta el momento, el club de la MLS no se ha puesto en contacto oficialmente con el 'Soton', pero sí está explorando las condiciones", sostuvo el citado medio.

De esta manera, habrá que esperar para ver si es que finalmente "Big Ben" deja el fútbol inglés para arribar al balompié norteamericano.

(Imagen: Derby County)

