Ben Brereton fue titular en la victoria del Sheffield United ante Bristol City

El Sheffield United de Ben Brereton, que alineó desde el inicio, ganó un importante partido como visitante frente al Bristol City en la Championship de Inglaterra.

El equipo de "las espadas", que apunta al regreso a la primera categoría del fútbol británico, precisaba de un triunfo para acercarse a los líderes.

El delantero de la Selección Chilena fue ubicado por su entrenador, Chris Wilder, por la izquierda, detrás de los delanteros Thomas Cannon y Jordan Ayew.

La apertura del marcador llegó rápidamente para el Sheffield. A los 5' Ollie Arblaster capturó un despeje de la defensa local luego de un centro llovido, y con un furioso derechazo desde fuera del área derrotó al portero Sam Tickle.

Brereron estuvo en el terreno de juego hasta el minuto 79, cuando lo reemplazó Ryan Oné. Los cambios que efectuó el técnico apuntaron a mantener la ventaja mínima, lo que consiguió finalmente, e hicieron que el Sheffield llegara a la undécima ubicación, pero a sólo dos puntos de los equipos que por ahora están en zona de liguilla del ascenso.

El próximo partido del equipo de Brereton será el sábado 24, cuando reciban en el Bramall Lane al Derby County, club que está en el penúltimo lugar de la competencia.

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