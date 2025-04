Ben Brereton es firmemente criticado por la prensa del Reino Unido: "Está en peligro de perder su lugar"

Pese a comenzar de gran manera su segunda etapa en el club y ser una de las principales figuras, Ben Brereton no lo está pasando bien en el Sheffield United, pues bajó considerablemente su rendimiento.

De hecho, en la última derrota por 1-0 frente al Millwall por la Championship, donde fue reemplazado en en el entretiempo, el ex seleccionado chileno fue uno de los más criticados por la prensa, que incluso ya pide su salida de la titularidad.

Por ejemplo, FoortballFancast sostuvo que "Brereton Díaz terminó la mitad con una 'gran oportunidad' fallada -un cabezazo- y creó una oportunidad", además de agregar que "perdió la posesión seis veces, lo que llevó a Wilder a sacarlo en el descanso".

"El ex atacante del Blackburn Rovers ahora está en peligro de perder su lugar en el once inicial después de no aprovechar al máximo su oportunidad frente al arco", agregó la publicación.

En tanto, The Yorkshire Post lo calificó con nota de 5 sobre 10, la más baja del equipo, y comentó que fue "sustituido en el descanso tras una actuación decepcionante".

Por su lado, The Star lo evaluó con un 4 de 10 y enfatizó: "Casi metió a los Blades de nuevo en el partido tras ir perdiendo, al conectar un excelente tiro libre de Burrows, pero Jensen lo desvió. Pero por lo demás, le costó imponerse con consistencia y no fue una sorpresa que no reapareciera en la segunda mitad, sustituido al descanso por Rak-Sakyi".

