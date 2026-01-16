Ben Brereton Díaz celebró su renacer goleador con el Derby County

El delantero nacional Ben Brereton Díaz se ha reencontrado con el gol en este inicio de año y ya suma dos conquistas con el Derby County, tras haber convertido en las derrotas de su equipo ante Wrexham y Leeds United por EFL Championship y FA Cup, respectivamente.

La última vez que el chileno-británico había festejado en la segunda división de Inglaterra fue a fines de septiembre, por lo que este reencuentro con las redes tiene más que entusiasmado a "Big Ben".

"Siempre cuando juego quiero marcar goles, crear oportunidades para el equipo, así que estoy muy contento por eso. Lo necesitaba, ya que mi último gol había sido temprano en el comienzo de esta temporada", dijo el atacante a los medios oficiales del club.

El nacido en Stoke-on-Trent agregó que "el equipo está mejorando y me siento parte de ello. Ahora, debemos empujar para la segunda parte de la temporada".

Pese a esta alza percibida por el seleccionado criollo, reconoció que "nos gustaría estar más arriba en la tabla. Pero ahora arranca la segunda mitad del torneo y creemos que podemos presionar para subir más. Vendrán cosas mejores y me gusta tener ese desafío por delante".

Derby County marcha 13° con 35 puntos en la categoría de plata del fútbol inglés y este sábado enfrenta a Preston North End, cuarto de la clasificación con 43 unidades.

PURANOTICIA