Ben Brereton concreta su regreso al Sheffield United para disputar la temporada 2026-2027

Se acabó la incertidumbre sobre el futuro de Ben Brereton en Inglaterra de cara a la temporada 2026-2027. El delantero de la Selección chilena ya tiene nuevo destino y regresará a un club que conoce bien.

Este viernes, el atacante fue anunciado oficialmente como nuevo refuerzo del Sheffield United, equipo al que ya defendió en dos oportunidades.

“Big Ben” vuelve al conjunto de “Los Sables” en calidad de préstamo desde el Southampton por toda la temporada 2026-27 de la Championship, segunda división del fútbol inglés.

De esta manera, el delantero nacional afrontará su tercera etapa en el Sheffield United, luego de sus anteriores pasos por el club durante el primer semestre de 2024 y la primera mitad de 2025.

El retorno permitirá a Brereton reencontrarse con un equipo en el que ya tuvo experiencia y que volverá a contar con sus servicios para afrontar una nueva campaña en la segunda categoría del fútbol inglés.

"Estoy muy ilusionado. Cuando llegué al club por primera vez, obviamente me hacía muchísima ilusión volver por tercera vez para trabajar con el entrenador y reencontrarme con los compañeros; así que estoy feliz. Siento que encajaré perfectamente desde el primer momento", reconoció Brereton tras sellar su retorno al club.

Así, Brereton continuará su carrera en Inglaterra, esta vez nuevamente defendiendo los colores del Sheffield United y con el objetivo de ser protagonista durante la temporada 2026-27.

(IMAGEN DE @SHEFFIELDUNITED)

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