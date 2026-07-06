Bélgica avanza a los cuartos de final del Mundial tras golear y eliminar a Estados Unidos

Bélgica goleó por 4-1 a Estados Unidos en el estadio Seattle, clasificando a los cuartos de final del Mundial y eliminando a los locales.

Apenas comenzó el partido, el conjunto europeo avisó con un remate de Timothy Castagne, que derivó en una atajada del arquero Matt Freese.

Sin embargo, Raskin, capturó un rebote y asistió a De Ketelaere que solo debió definir para poner al elenco belga en ventaja.

A los 30 llegó la igualdad de los dirigidos por Mauricio Pochettino, cuando Tillmann ejecutó un tiro libre frontal que se desvió en la barrera y descolocó al portero Courtois.

La celebración de la afición local duró poco: Trossard logró desmarcarse de Dest y tiró un centro preciso para De Ketelaere, que de cabeza puso el 2-1 en favor del equipo de Rudi García y el segundo de su cuenta personal.

A los 10 minutos del complemento el tercer tanto llegó tras una desatención de la línea defensiva de Estados Unidos: Freese demoró en el rechazo y perdió la posesión ante la presión de De Ketelaere, la pelota cayó en los pies de Vanaken que desde afuera del área estiró las diferencias.

El último gol de "Los Diablos Rojos" llegó en el tiempo adicionado y fue obra de Lukaku, quien concretó el triunfo para los belgas con una excelsa definición.

En los cuartos de final del Mundial, los europeos se medirán ante España en el estadio Los Ángeles.

(Imagen: FIFA)

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