Basay lamenta errores en derrota que complica más a Rangers en el Ascenso: "Lo perdimos nosotros y todos nos dimos cuenta"

Rangers no pudo aprovechar el empate de Deportes Santa Cruz y perdió por un ajustado 1-2 ante Deportes Iquique, manteniéndose en el fondo de la Liga de Ascenso a cuatro puntos de la salvación.

Y el director técnico del cuadro talquino, Ivo Basay, no se anduvo con rodeos y afirmó que los tantos de los nortinos "vienen por dos errores nuestros cuando pudieron ser de otra manera. Fabián (Cerda) sacó un par de pelotas de gol. Pero si mal no recuerdo, los dos errores eran completamente evitables. Y se producen de fallas que no se venían cometiendo".

Aunque destacó que sus dirigidos tuvieron chances para al menos haber emparejado las cifras, el adiestrador del elenco "piducano" insistió en que "nos equivocamos en el camino con ellos tan metidos atrás. Es una derrota demasiado dolorosa, sobre todo teniendo en cuenta lo que falta de campeonato".

El "Hueso" evitó atribuir el resultado a temas sicológicos, físicos o de desgaste por los viajes, puntualizando que "ese tipo de errores en la circunstancia que estamos son cada vez más graves cuando estás en esta situación. En otra quizá no son tan importantes. Pero lo perdimos nosotros y todos nos dimos cuenta".

Para cerrar, el DT adelantó que el conjunto maulino tendrá algunos días libres. "Necesitan tener descanso, vienen arrastrando una seguidilla de partidos, viajes extremos. Eso no está en duda. No significa no entrenar, todo lo contrario. Servirá para recuperar un poquito", finalizó Basay.

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