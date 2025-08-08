Barroso asegura que "no se arrepiente" de las declaraciones que le costaron un duro castigo cuando jugaba en Colo-Colo

Hace unas semanas, Jorge Almirón criticó duramente el arbitraje de Piero Maza en el Superclásico entre Colo-Colo y Universidad de Chile, incluso calificándolo de "robo", por lo que después el estratego argentino tuvo que pedir disculpas para así evitar una denuncia por parte de la Comisión de Árbitros de la ANFP.

Uno que vivió un episodio similar fue el exdefensa del "Cacique", Julio Barroso, cuando en 2014 acusó irregularidades en el referato nacional al asegurar en esa oportunidad que pasaban "cosas raras", lo cual le significó recibir ocho fechas de suspensión.

A más de 11 años de ese hecho, el retirado zaguero recordó el momento en diálogo con el programa "Máximas" de TNT Sports.

"No me arrepiento. Nunca hablé de un equipo específico, pero me sancionaron igual. Después, otros dijeron cosas mucho más directas y no pasó nada. ¿Entonces el reglamento es para todos o para algunos?", sostuvo el otrora defensor.

"Si alguien dice que le robaron un campeonato y no lo sancionan, ¿cuál es el criterio? A mí me marcaron, pero no por lo que dije, sino por quién lo dijo y cuándo lo dijo", añadió.

Además, Barroso recordó un tema que marcó su infancia, como fue el secuestro de su padre en 1976 por la dictadura argentina: "No lo viví directamente, pero ver a los militares en la calle no me genera nada lindo. Lo vivió mi papá. Fue secuestrado y torturado. Mi mamá leyó después el informe completo… y eso te marca para siempre. Yo no puedo entender cómo alguien puede tener ese grado de maldad (...) Cuando me hablan de dificultades, pienso en lo que vivió mi papá. Estuvo encerrado, le hicieron daño, y aun así salió, formó una familia y nos crió con amor".

