Barristas de la U quedan con prohibición de asistir a estadios tras incidentes en el Nacional

La Fiscalía Oriente formalizó este sábado a cuatro barristas de Universidad de Chile que fueron detenidos por los incidentes ocurridos la tarde del viernes pasado en el Estadio Nacional, durante el encuentro ante Audax Italiano.

En la audiencia, el tribunal validó las detenciones y determinó un plazo de 60 días para el desarrollo de la investigación, con el fin de esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades individuales.

De acuerdo con el Ministerio Público, durante este período se realizará una recopilación completa de antecedentes, incluyendo la revisión de registros audiovisuales, análisis de pruebas y toma de declaraciones.

El objetivo central de la indagatoria será determinar el nivel de participación de cada imputado en los desórdenes que se registraron en el recinto deportivo y que obligaron a una suspensión momentánea del partido.

La Fiscalía explicó que se revisarán especialmente los videos del estadio y material adicional que permita identificar con precisión cómo se originaron los incidentes y quiénes participaron directamente en ellos.

Por su parte, Universidad de Chile reaccionó rápidamente ante lo ocurrido y anunció que se querellará contra los barristas que protagonizaron los desmanes registrados en el reducto de Ñuñoa.

Además, desde el club informaron que ya se realizaron trabajos para arreglar los daños provocados en el estadio durante la jornada anterior, reforzando su postura de tolerancia cero frente a hechos de violencia.

