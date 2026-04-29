Autocrítica en Coquimbo tras caer 3-0 ante Tolima: "Fue un mal partido en general"

Por la tercera fecha correspondiente al Grupo B del torneo continental, Coquimbo Unido dejó escapar su condición de invicto en la fase grupal de la Copa Libertadores 2026. El tropiezo del elenco "pirata" se dio de la peor forma posible, luego de registrar una contundente goleada en contra por 3-0 frente a Deportes Tolima durante su expedición a territorio de Colombia.

Una vez consumada la dura derrota, quien dio la cara por el plantel nortino fue el delantero Lucas Pratto. En diálogo con la cadena ESPN, el atacante entregó su análisis del compromiso: "Sabíamos que iba a ser un partido largo. En el primer tiempo contrarrestamos bien. Tuvimos alguna que otra chance de gol".

Profundizando en el desarrollo del encuentro, el ariete explicó los motivos de la debacle en el complemento. "En el segundo tiempo, con el penal se abre el partido, y ahí nos desordenamos un poco. Empezamos a dejar libres a los jugadores más rápidos de ellos para que corran al espacio, que es una de las características de Tolima", añadió.

Siguiendo con su evaluación, el ex Universidad Católica no escondió su disconformidad con el desempeño colectivo mostrado en la cancha y agregó: "Fue un mal partido en general. Nosotros solemos ser más físicos, con más carácter, y ahora nos costó".

A modo de cierre, Pratto hizo un balance de las dos mitades del duelo y sentenció de manera tajante: "La primera parte la controlamos bien, pero las veces que pudimos contraatacar, que es lo que nos gusta, no lo hicimos bien. En el segundo tiempo, cuando se abrió tuvimos que ir a buscarlo y ahí es donde nos costó".

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