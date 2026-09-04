“Aún estoy en pie”: Christian Bravo rompe el silencio tras sufrir daños auditivos en el partido Coquimbo-Huachipato

El pasado domingo se registraron graves incidentes durante el partido entre Coquimbo Unido y Huachipato, encuentro que debió ser suspendido durante el segundo tiempo luego de que bombas de estruendo cayeran al terreno de juego y explotaran cerca de Christian Bravo, portero del conjunto acerero.

El guardameta sufrió daños auditivos producto del incidente y debió ser trasladado hasta un centro médico para recibir atención.

A días del episodio, Bravo rompió el silencio y, a través de sus redes sociales, agradeció las numerosas muestras de apoyo que recibió tras lo ocurrido.

"Quiero tomarme un momento para agradecer de corazón a todos los que se han preocupado por mí durante estos días. A cada persona que me escribió, que me llamó, que preguntó por mí o simplemente me mandó buenas energías. De verdad, gracias", comenzó escribiendo en una historia de Instagram.

"Nunca pensé que me tocaría vivir algo así dentro de una cancha. Fue un momento muy difícil y que seguramente me va a marcar, pero hoy me quedo con lo más importante: gracias a Dios estoy bien y ya estamos de pie", añadió.

El arquero también tuvo palabras de agradecimiento para su círculo más cercano y para quienes lo acompañaron durante los días posteriores al incidente.

"También quiero agradecer especialmente a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros y a toda la gente que estuvo conmigo y me hizo sentir su cariño. En momentos así uno se da cuenta de la cantidad de personas que realmente están".

Finalmente, Bravo aseguró que su objetivo es recuperarse y volver a las canchas, reafirmando además su compromiso con Huachipato.

Por último, Bravo sostuvo: "Ahora toca recuperarse, aprender de todo esto y seguir adelante. Porque esto no va a cambiar las ganas que tengo de hacer lo que amo ni el sueño de seguir defendiendo esta camiseta. Gracias por tanto cariño. Nos vemos pronto dentro de una cancha".

PURANOTICIA