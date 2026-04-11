Audax Italiano y la UC se miden en La Florida tras sus tropiezos internacionales

Con la misión de sacudirse de sus recientes tropiezos a nivel continental, Audax Italiano y Universidad Católica se verán las caras este fin de semana. El compromiso está programado para arrancar a contar de las 17:30 horas de este sábado en el estadio Bicentenario de La Florida, recinto donde el cuadro dueño de casa intentará reponerse de su mal paso en la Copa Sudamericana, mientras que los estudiantiles buscarán lo propio tras su caída en la Copa Libertadores.

El escenario internacional no fue favorable para ninguna de las dos escuadras durante los últimos días. Jugando en este mismo césped floridano, el conjunto de colonia sufrió una derrota por 2-0 a manos de Olimpia de Paraguay a mediados de semana. Por su parte, la escuadra precordillerana tropezó por la cuenta mínima ante Boca Juniors en su visita al Claro Arena.

Más allá del amargo sabor copero, el presente de la franja en la Liga de Primera es positivo. Tras propinarle una goleada a Palestino durante la jornada anterior, los cruzados lograron escalar hasta la cuarta ubicación de la tabla con 14 puntos, quedando a tan solo cuatro unidades de distancia del actual líder del torneo, Colo Colo.

El principal dolor de cabeza para el cuerpo técnico visitante pasa por las ausencias confirmadas para el choque de hoy. La lista de mermas es encabezada por Diego Valencia, quien padeció una rotura de ligamentos. A esta grave lesión se suman los nombres de Agustín Farías, Bernardo Cerezo y Gary Medel, jugadores que tampoco llegarían en condiciones para disputar el encuentro.

Por el lado del anfitrión, la falta de consistencia ha marcado su campaña reciente. En sus últimos cinco partidos disputados, los audinos registran un saldo de tres caídas y apenas dos triunfos. Esta irregularidad estadística mantiene al equipo estancado en el undécimo lugar de la clasificación general, sumando un total de diez unidades.

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