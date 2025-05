Audax Italiano venció a domicilio a Cobresal y trepó a lo más alto de la Liga de Primera

Audax Italiano volvió a ratificar la gran temporada que está teniendo en la Liga de Primera tras derrotar por la cuenta mínima a Cobresal en el estadio El Cobre, sumando así una valiosa victoria que lo catapultó nuevamente a lo más alto del torneo.

El triunfo de Coquimbo Unido sobre Unión La Calera dejó a los audinos con la obligación de ganar para alcanzar en la cima al cuadro pirata. Los atacameños, en cambio, necesitaban de los tres puntos para no perderle pisada a los filibusteros y quedar a solo una unidad de distancia.

Ambos equipos demostraron por qué están peleando en la parte alta del torneo, protagonizando un duelo sumamente intenso desde la primera mitad, en el cual apostaron principalmente a la velocidad de sus extremos para llegar con peligro al arco rival, lo cual quedó demostrado con un cabezazo de Cristian Toro para el local (23') y un tiro de Marco Collao en la visita (24').

Luego de varios minutos sin un dominador claro, el dueño de casa tomó ventaja a los 38 minutos, cuando César Munder superó a su marcador, ingresó al área y superó a Tomás Ahumada con un zurdazo cruzado. Sin embargo, el árbitro Matías Assadi fue convocado por el VAR para revisar la acción y tras percatarse de una falta del delantero, anuló la conquista.

Sobre el final de la fracción inicial, el elenco de colonia terminó con la paridad gracias a un veloz contragolpe que culminó en un pase para Lautaro Palacios, quien con un potente derechazo metió la pelota en el ángulo y dejó sin opciones al portero albinaranja Jorge Pinos (45+3').

Pese a la imperiosa necesidad de dar vuelta el marcador y los cambios que fue introduciendo el técnico Gustavo Huerta, el conjunto nortino no reaccionó en el complemento y prácticamente no generó ocasiones de riesgo en campo de una ordenada escuadra floridana que no se salió de su libreto, y seguía recurriendo al contrataque para acercarse al arquero contrario.

Los legionarios se animaron un poco más en los últimos pasajes del pleito, pero salvo por un par de aproximaciones de Diego Coelho (80') y Félix Triñanes (83'), no inquietó mayormente a Ahumada ni puso en peligro el trabajado triunfo de los pupilos de Juan José Ribera.

De esta manera, los itálicos igualaron la línea de Coquimbo Unido con 22 puntos y le dejaron tarea pendiente a Palestino que este domingo visita a Deportes Limache. Cobresal, en cambio, se estancó en el cuarto lugar (18 unidades), con serio riesgo que bajar un par de ubicaciones al término de la fecha.

El próximo sábado a las 15:00 horas, Cobresal visitará en Viña del Mar a Everton, mientras que Audax Italiano recibirá a Huachipato a contar de las 19:30 del lunes 26.

PURANOTICIA