Audax Italiano vence a Everton y profundiza su crisis en la Liga de Primera

Everton continúa sumido en la crisis futbolística de 2026, tras caer por 1-0 ante Audax Italiano en el estadio Bicentenario de La Florida. El equipo viñamarino se mantiene como colista exclusivo de la Liga de Primera con cero unidades.

El partido comenzó con un intento de reacción visitante: Joaquín Moya anotó un gol tempranero, pero el VAR detectó una infracción previa y anuló la jugada, dando un respiro al cuadro local.

Durante gran parte del primer tiempo, ninguno de los equipos logró dominar ni generar acciones claras, con aproximaciones que recién empezaron a aparecer pasada la media hora, sin mayor peligro.

Al final del primer tiempo, un penal discutible a favor de Audax fue detenido por el portero Ignacio González, manteniendo el marcador en cero para el descanso.

En la segunda mitad, Audax Italiano abrió la cuenta tras un penal pitado por un choque de Vicente Fernández a Coelho, ejecutado por Rodrigo Cabral con un tiro ajustado que venció al golero local al minuto 62.

Everton no reaccionó ante la desventaja, y el estratega Javier Torrente realizó escasos cambios, mientras que Audax se mantuvo firme en defensa, asegurando la victoria y escalando al sexto puesto de la tabla con siete puntos, a dos de los líderes Huachipato y Colo Colo.

La próxima jornada enfrentará a Audax Italiano contra Unión La Calera el viernes a las 20:30 horas, mientras que Everton visitará a Universidad de Concepción el domingo al mediodía en el estadio Ester Roa Rebolledo.

