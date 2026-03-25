Audax Italiano vence a D. La Serena y se consolida como puntero de su grupo en la Copa de la Liga

En un partido con ritmo fluctuante, pero con goles de principio a fin, Audax Italiano se impuso a Deportes La Serena por un claro 3-1 en el estadio Bicentenario de La Florida, encaramándose en lo más alto del Grupo D de la Copa de la Liga.

Los "tanos" venían con la frente en alto luego de la ajustada victoria sobre Unión La Calera, sabiendo además que un nuevo triunfo les permitiría tomarse la punta de su zona. Los "papayeros", en tanto, realizaron varios cambios respecto del equipo que igualó con Universidad de Chile.

Sin embargo, el experimento no resultó como quería el técnico visitante Felipe Gutiérrez, ya que tras un balonazo desde larga distancia, el joven zaguero Ángel Carvajal no atacó la pelota y le permitió a Giovani Chiaverano irse en demanda del arco y poner el 1-0 con un certero disparo (8').

Al margen de una aproximación serenense que obligó al guardameta Tomás Ahumada a usar sus manos (30'), el compromiso no tuvo mayores emociones en los pórticos hasta que en el filo del tiempo reglamentario. Federico Mateos sirvió un centro para Daniel Piña, quien se encargó de ampliar las cifras (42').

El entrenador forastero ordenó varias modificaciones en el entretiempo para tratar de dar vuelta el partido y sus pupilos respondieron rápidamente con una buena acción colectiva que terminó en un balón rasante de Nicolás Stefanelli al corazón del área que fue conectado por Matías Marín (56') para poner a su equipo de regreso en el duelo.

Conforme fue avanzando el reloj, ambos cuadros hicieron lo posible para modificar el marcador, con el combinado nortino estando más cerca del empate que los locales de aumentar la diferencia. Pero en los descuentos todo dio un giro cuando Diego Coelho capitalizó un veloz contragolpe y sentenció el definitivo 3-1 (90+2').

Así, los itálicos festejaron su segundo triunfo en el certamen y se posicionaron como líderes de su zona con seis unidades, mientras que su rival de quedó como colista con una unidad y peor diferencia de gol respecto del tercero.

Deportes La Serena volverá a la acción este sábado para visitar a Unión La Calera a partir de las 18:30 horas. Audax Italiano, en tanto, se mantendrá en casa para recibir a Universidad de Chile desde las 18:00 del martes 31.

Audax Italiano

Tomás Ahumada; Oliver Rojas, Marcelo Ortiz, Daniel Piña (Diego Monreal, 45'); Paolo Guajardo (Raimundo Rebolledo, 84'), Vicente Zenteno, Marco Collao (Nicolás Aedo, 45'), Federico Mateos, Esteban Matus; Giovani Chiaverano (Rodrigo Cabral, 70'), Franco Troyansky (Diego Coelho, 70'). (DT: Gustavo Lema)

Deportes La Serena

Eryin Sanhueza; Bruno Gutiérrez (Cristóbal Sepúlveda, 45'), Ángel Carvajal (Yahir Salazar, 45'), Andrés Zanini, Fernando Dinamarca (Lucas Alarcón, 45'); Joan Orellana, Matías Marín, Sebastián Díaz; Joaquín Gutiérrez (Diego Rubio, 73'), Felipe Chamorro, Nicolás Stefanelli (Jeisson Vargas, 66'). (DT: Felipe Gutiérrez)

Árbitro: Rodrigo Farías

Estadio: Bicentenario de La Florida

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