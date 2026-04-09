Audax Italiano tropieza en casa, pero Troyansky saca la voz: “Fuimos muy superiores”

Con un tropiezo en condición de local arrancó la ruta de Audax Italiano en la fase grupal de la Copa Sudamericana 2026. Durante la jornada del miércoles, la escuadra de colonia sufrió un revés por 2-0 frente a Olimpia de Paraguay, en un compromiso disputado sobre la cancha del estadio Bicentenario La Florida.

Más allá del resultado adverso obtenido en el pasto sintético, el delantero del conjunto itálico, Franco Troyansky, realizó un análisis positivo del trámite del encuentro, afirmando que mostraron un nivel por encima del exhibido por el elenco guaraní.

En diálogo con la cadena ESPN, el atacante argentino entregó sus impresiones del duelo: "Una lástima, para mí fuimos muy superiores al rival. Las veces que llegaron nos concretaron. Una lástima, nosotros generamos un montón de situaciones más y jugamos mejor. Esto es fútbol, tienen jerarquía y hay que aceptarlo. Corregir en la semana y seguir".

A pesar de la frustración por el marcador, el ariete trasandino aprovechó la instancia para destacar la cohesión del plantel. Al respecto, sostuvo: "Estamos sólidos como grupo, tenemos una buena idea de juego. Todos estamos muy unidos. Se ve reflejado en la cancha. Lástima que no se dieron los goles, pero seguimos bien".

Ahora, el objetivo inmediato de Audax Italiano será dar vuelta la página tras este traspié internacional por la Sudamericana. La mira de los floridanos está puesta íntegramente en el duelo programado para este sábado contra Universidad Católica, cruce válido por la novena fecha del Campeonato Nacional.

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