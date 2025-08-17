Audax Italiano sorprende a la U y lo detiene en su lucha por el liderato

Audax Italiano fue uno de los mejores equipos de la primera rueda de la Liga de Primera, pero en la segunda parte del campeonato no había logrado el mismo nivel.

De hecho, la escuadra que dirige Juan José Ribera no había ganado.

Pero lo hizo este domingo. Y frente a la U en el Nacional, al cual se impuso por 3-1 con un gran segundo tiempo.

El dominio azul en los primeros 45 minutos fue evidente y tuvo su motivación en la propuesta de los visitantes de defender muy atrás.

Con mucho campo por delante, la U pudo desplegarse por dos caminos: el ensanchamiento de la cancha por obra de Fabián Hormazábal por la derecha, y el buen pie de Javier Altamirano que fue lo que más sobresalió en la conexión a Lucas di Yorio.

Lo sorprendente es que en uno de los escasos contraataque que tuvo Audax pudo haber inaugurado las cifras con una intervención de Eduardo Vargas que salvó providencialmente en la línea del arco azul.



Pero en la segunda parte, el encuentro tuvo un giro.

Y curiosamente por una acción imprevista y desafortunada.

El zaguero central de Audax Cristóbal Muñoz se lesionó y en su lugar entre Michael Vadulli. O sea, un delantero por un defensor fue la apuesta del DT Ribera.

El plan resultó porque Audax sumó contundencia en el ataque y con los dos goles consecutivos de Luis Riveros (60’) y Eduardo Vargas (61’) sentenció el partido a su favor porque la U, si bien logró descontar a través de Di Yorio, apostó demasiado a la inspiración individual más que al trabajo colaborativo.

Al final, la última estocada audina, de Leonardo Valencia, sentenció el resurgimiento itálico que se produjo en el mejor escenario posible y en el momento indicado ante una Universidad de Chile que trastabilla en su lucha por llegar al liderato.



U. de Chile (1)

Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón (Leandro Fernández, 46’), Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Israel Poblete (Sebastián Rodríguez, 59’), Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano (Rodrigo Contreras, 77’), Lucas Assadi; Lucas di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.

Audax Italiano (3)

Tomás Ahumada; Enzo Ferrario, Cristóbal Muñoz (Michael Vadulli, 50’), Daniel Piña; Jorge Espejo, Martín Jiménez I(Gastón Gil, 72’), Nicolás Orellana, Esteban Matus; Leonardo Valencia: Luis Riveros (Paolo Guajardo, 80’) y Eduardo Vargas (Lautaro Palacios, 80’). DT: Juan José Ribera.

Liga de Primera (Fecha 20).

Estadio Nacional.

Goles: Luis Riveros (AI, 60’), Eduardo Vargas (AI, 61’), Lucas di Yorio (AI, 86’) y Leonardo Valencia (AI, 95’).

Árbitro: Piero Maza.

Público: 36. 975 personas.

PURANOTICIA