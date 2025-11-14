Click acá para ir directamente al contenido
Audax Italiano se quedó sin entrenador tras la salida de Juan José Ribera

El cuadro itálico tuvo un nefasto segundo semestre en esta temporada 2025, lo cual le pasó la cuenta al adiestrador.

Viernes 14 de noviembre de 2025 11:46
Audax Italiano lucha por clasificar a la próxima edición de la Copa Sudamericana, y de momento se está quedando con el último cupo, al marchar en el séptimo lugar y cierre de la zona de clasificación.

Pero justo cuando faltan tres fechas para el término del Campeonato Nacional el cuadro audino se quedó sin entrenador, tras la salida de Juan José Ribera.

Según dio a conocer este viernes radio Cooperativa, las partes llegaron a un acuerdo para la partida del técnico, tras los malos resultados en la segunda parte del certamen.

Consignar que Ribera llegó a inicios de año al cuadro de colonia y alcanzó a conducir entre Liga de Primera y Copa Chile 39 partidos, con un registro de 21 triunfos, siete empates y 11 derrotas.

Sin embargo, la eliminación de Copa Chile en semifinales ante Huachipato, además del mal segundo semestre le terminó pasando la cuenta al DT.

