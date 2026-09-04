Audax Italiano se impone a domicilio ante D. Concepción y se aleja de la zona de descenso en la Liga de Primera

Audax Italiano no se complicó con la maltratada cancha del estadio Ester Roa Rebolledo y venció por la mínima diferencia a Deportes Concepción, victoria importantísima que alejó a los floridanos de las últimas posiciones de la Liga de Primera.

A diferencia del dueño de casa, que arrastraba una racha de buenos resultados que lo tenía instalado en la parte alta, los itálicos venían de varias fechas sin poder ganar, estancándose peligrosamente cerca de la zona de descenso.

Pese a esta disímil realidad en la tabla, fue el cuadro de colonia el que tomó la delantera en el compromiso. Se armó un veloz contragolpe que terminó en un pase hacia atrás de Diego Coelho para César Pinares, quien remató cruzado desde fuera del área (16').

A los locales les costó hilvanar acciones de peligro en los últimos metros de la cancha, situación que cambió recién en el epílogo del primer tiempo, con un zapatazo de Fausto Grillo que pasó cerca (39'), un tiro de Yonatan Rodríguez que pasó rozando al palo (45') y un cabezazo de Joaquín Larrivey que el portero manoteó al córner (45+2').

El elenco penquista movió las piezas en el complemento y si bien generó algunas aproximaciones de peligro (54' y 58'), no estaba lo suficientemente fino como para poner en aprietos al ordenado fondo del conjunto audino, que a su vez aprovechaba cada ocasión que tenía para quitarle ritmo al cotejo.

El "León de Collao" se quedaría con un hombre menos en el minuto 73 tras la expulsión de Fausto Grillo por una agresión sin balón advertida por el VAR. Así y todo, los pupilos de Fernando Díaz trataron de encontrar caminos que los llevaran al gol pero no tuvieron éxito.

Así, la escuadra lila cortó su racha de siete encuentros sin perder en el torneo, manteniéndose octavo con treinta puntos. Los "tanos", en cambio, llegaron a 25 unidades y se alejaron a cuatro de la zona de descenso.

Ambos equipos volverán a la cancha el próximo domingo, con Deportes Concepción visitando al puntero Colo-Colo desde las 17:30 horas, mientras que Audax Italiano recibirá a O'Higgins a contar de las 20:00.

FICHA DEL PARTIDO

Deportes Concepción

Nicolás Araya; Yonathan Rodríguez (Misael Dávila, 68'), Norman Rodríguez, Fausto Grillo, Cristián Riquelme; Fernando Martínez (Joaquín Montecinos, 45'), Mario Sandoval, Nicolás Fuentes (Aldrix Jara, 45'), Jorge Henríquez (Fernando Romero, 55'); Ethan Espinoza (Carlos Escobar, 68'), Joaquín Larrivey. (DT: Fernando Díaz)

Audax Italiano

Tomás Ahumada, Raimundo Rebolledo, Enzo Ferrario, Daniel Piña, Felipe Salomoni; Federico Mateos (Marco Collao, 45'), César Pinares; Paolo Guajardo (Mario Sandoval, 63'), Franco Troyansky (Marcelo Ortiz, 83'), Giovani Chiaverano; Diego Coelho (Damián Pizarro, 90+2'). (DT: Patricio Graff)

Expulsados: Fausto Grillo (CON, 74')

Árbitro: Piero Maza

Estadio: Ester Roa Rebolledo, Concepción

PURANOTICIA