Audax Italiano se ilusiona ante una Universidad de Chile que no encuentra el rumbo

Universidad de Chile continúa sin encontrar el rumbo en la presente temporada. Tras la reciente derrota por 1-0 ante Unión La Calera en el Estadio Nacional, el conjunto dirigido por Fernando Gago complicó su panorama en el Grupo D de la Copa de la Liga.

En la próxima jornada, los azules deberán visitar a Audax Italiano, equipo que llega motivado tras vencer por 3-1 a Deportes La Serena en La Florida. Diego Monreal, defensor del cuadro itálico, manifestó su confianza de cara al encuentro ante los estudiantiles.

El zaguero señaló que, aunque enfrentar a la U siempre es difícil, el plantel está tranquilo gracias a su desempeño reciente. Monreal destacó que vienen de una buena racha y que la condición de local debe ser un factor a su favor para validar el nivel mostrado en el torneo.

Respecto a la competencia en la zona, el futbolista añadió que se trata de un grupo parejo donde no hay un equipo que destaque excesivamente, por lo que mantienen la ilusión de realizar una buena campaña.

Actualmente, Audax Italiano lidera el Grupo D de la competencia. Por su parte, Unión La Calera se ubica en el segundo puesto con tres unidades, mientras que Universidad de Chile y Deportes La Serena cierran la tabla con solo un punto.

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