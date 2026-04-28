Audax Italiano rescata un agónico empate en Argentina y es sublíder de su grupo en Copa Sudamericana

En el césped del estadio Florencio Sola de Buenos Aires, Audax Italiano protagonizó un complejo duelo por la Copa Sudamericana. La escuadra nacional logró un dramático empate a uno frente a Barracas Central, resultado que le permite afianzarse en la segunda posición del Grupo G.

Pese a exhibir un rendimiento irregular en la Liga de Primera, el conjunto de colonia aterrizó en este compromiso motivado por su reciente y esforzada remontada sobre Vasco da Gama. Su objetivo era prolongar esa racha ganadora, aunque al frente se topó con un rival que ansiaba desesperadamente conseguir la primera victoria internacional de su historia.

Durante los pasajes iniciales del cotejo, el cuadro anfitrión tomó las riendas y estuvo a punto de inaugurar el marcador a los 7', pero una notable intervención del portero Tomás Ahumada ahogó el grito de gol. Posteriormente, la intensidad del juego decayó y las llegadas a las porterías se volvieron escasas, un escenario que favorecía la estrategia del equipo visitante.

Sin embargo, cuando la etapa inicial expiraba, el elenco trasandino armó un rápido contragolpe. El balón cayó en poder de Gonzalo Maroni, quien tras amagar un disparo por la banda izquierda, cedió el esférico para Rodrigo Bogarín. Desde la medialuna del área, este último despachó un remate que decretó el 1-0 transitorio.

Apenas iniciado el segundo tiempo (48'), los dueños de casa estrellaron un tiro en el poste. Más tarde, a los 69', los forasteros tuvieron una oportunidad inmejorable para igualar luego de que el árbitro sancionara penal tras una larguísima revisión del VAR. Lamentablemente para los itálicos, el nerviosismo traicionó a Rodrigo Cabral: su ejecución a media altura fue desviada al córner por el arquero Juan Espínola.

Lejos de bajar los brazos, los floridanos se lanzaron con todo hacia la portería contraria en la recta final. Tras un tapadón del guardameta local ante un intento de Mario Sandoval (88'), apareció la figura del exmundialista Sub-20 Favian Loyola. En el minuto 90+4', el jugador se animó con un potente zapatazo de zurda directo al ángulo para sentenciar la paridad definitiva.

Producto de esta agónica igualdad, la escuadra itálica se instaló en el segundo puesto de su zona. Actualmente registran cuatro puntos, la misma cantidad que posee el líder Olimpia, equipo que todavía debe disputar su encuentro de la presente fecha.

En cuanto a sus próximos desafíos, Audax Italiano se medirá contra Unión La Calera este sábado desde las 12:30 horas en el marco de la Copa de la Liga. Posteriormente, el próximo miércoles a las 18:00 horas, desafiará nuevamente a Vasco da Gama, un duelo que asoma como clave para su futuro en el torneo continental.

PURANOTICIA