Audax Italiano remonta ante Vasco da Gama en Brasil y logra vital triunfo en la Copa Sudamericana

En un intenso partido disputado en el estadio Sao Januário, Audax Italiano no desperdició la ventaja numérica y dio vuelta el resultado, imponiéndose por un ajustado 2-1 a Vasco da Gama, por la tercera fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana.

Para no poner en riesgo sus opciones de clasificar a la siguiente fase, el elenco de colonia tenía la obligación de sumar de a tres, especialmente tras la dura caída que le propinó Olimpia de Paraguay durante la semana anterior. Por su parte, la escuadra brasileña llegaba a este duelo luego de igualar en una muy opaca presentación ante Barracas Central.

Con la totalidad de la hinchada local ejerciendo presión, los pupilos del técnico Gustavo Lema lograron contener la ofensiva de un cuadro carioca incapaz de generar peligro real sobre el arco defendido por Tomás Ahumada. El panorama se complicó aún más para los dueños de casa cuando, a los 34 minutos, sufrieron la expulsión de Joao Pedro.

A pesar de contar con un futbolista adicional, el equipo forastero no logró plasmar esa diferencia antes del descanso. De hecho, en pleno tiempo agregado (45+2'), una incursión por la banda diestra de José Rodríguez terminó en un centro rasante que, tras no ser alcanzado por Claudio Spinelli, fue empalmado por Brenner en el segundo palo, inaugurando así el marcador en Río de Janeiro.

Mediante algunas acciones de táctica fija, el elenco anfitrión rozó la posibilidad de aumentar su ventaja. No obstante, la perseverancia de los itálicos rindió frutos en el minuto 62: un envío al área ejecutado por Franco Troyansky encontró la cabeza de Michael Vadulli, quien decretó la paridad en el compromiso.

Esta anotación revitalizó por completo al conjunto floridano. En la recta final del cotejo, una revisión del VAR otorgó una pena máxima para los chilenos y derivó en la tarjeta roja para Carlos Cuesta. A los 84', Franco Troyansky asumió la responsabilidad desde los doce pasos y, mediante un potente zurdazo, selló la victoria definitiva.

Gracias a este resultado, la escuadra audina trepó hasta la segunda ubicación de su zona con tres puntos, igualando las unidades de un Olimpia que disputará su respectivo encuentro durante este miércoles. En la vereda opuesta, Vasco da Gama cayó hasta el fondo de la tabla con apenas una unidad.

El calendario próximo para Audax Italiano contempla un choque este domingo frente a Huachipato y otro el viernes 24 contra Deportes Limache, ambos válidos por la Liga de Primera. Posteriormente, el martes 28, los nacionales medirán fuerzas con Barracas Central en el marco de la tercera jornada del torneo continental.

(Imagen: @Sudamericana)