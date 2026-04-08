Audax Italiano perdió como local ante Olimpia por el grupo G de la Copa Sudamericana

Con una derrota por 2-0 en el estadio Bicentenario de La Florida, Audax Italiano selló esta noche un ingrato debut en la Copa Sudamericana. La escuadra nacional pagó caro su falta de finiquito frente a un efectivo Olimpia de Paraguay que no perdonó las licencias otorgadas.

El momento de ambos clubes en la previa era totalmente opuesto. Mientras los itálicos arrastraban un arranque de campaña marcado por la irregularidad futbolística y de marcadores, el conjunto guaraní llegaba en un estado de gracia absoluto: once triunfos, tres empates y apenas una derrota los avalaban como los indiscutidos punteros de su certamen local.

Pese a este dispar escenario, fueron los dueños de casa quienes tomaron la iniciativa en el arranque del encuentro. A través de una presión constante y diversas aproximaciones al área rival, el equipo de colonia logró neutralizar a los visitantes durante los compases iniciales, aunque sin conseguir la anhelada apertura de la cuenta.

La resistencia local se quebró en el minuto 21 mediante una rápida transición ofensiva de los forasteros. Adrián Alcaraz cedió la esférica hacia el sector izquierdo para Romeo Martínez, quien tras desbordar y penetrar en la zona de castigo, envió un centro medido al segundo palo que Rubén Lezcano transformó en el primer tanto del partido.

Tras la conquista, la escuadra comandada por Pablo "Vitamina" Sánchez asumió el dominio absoluto de las acciones, estirando las cifras a los 34'. Una jugada elaborada desde un tiro de esquina corto permitió que Martínez conectara nuevamente un pase preciso, encontrando a Juan Fernando Alfaro, quien empujó el esférico prácticamente debajo del arco.

Lejos de rendirse, la oncena audina salió al complemento con la misión de descontar rápidamente. La oportunidad más clara para los tanos llegó justo al cumplirse los 60 minutos de juego, instante en el que una providencial intervención del guardameta Gastón Olveira, sumada al poste, ahogaron el grito de gol chileno.

Conforme avanzaba el reloj, los paraguayos equilibraron el desarrollo del trámite, aprovechando la creciente desesperación del cuadro anfitrión. En la recta final, la visita pudo incluso ampliar los números, pero el portero Tomás Ahumada se erigió como figura al contener dos ocasiones de peligro a los 84' y 86', evitando un descalabro mayor.

Este duro tropiezo deja a los floridanos relegados a la última posición del Grupo G al cierre de esta primera fecha. El calendario no da respiro para Audax Italiano, que deberá dar vuelta la página para enfocarse en su próximo desafío por la Liga de Primera ante Universidad Católica, programado para este sábado a las 17:30 horas, antes de emprender vuelo para visitar a Vasco da Gama el próximo martes desde las 20:00 horas.

PURANOTICIA