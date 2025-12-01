Audax Italiano clasificó a la Copa Sudamericana tras derrotar a Ñublense por la Liga de Primera

Audax Italiano tuvo que esforzarse y sudar pero lo logró. El elenco verde derrotó a Ñublense en La Florida por 1-0 y con sus 49 puntos logró anotarse cómodamente en la lista de los clubes chilenos clasificados a la Copa Sudamericana 2026.

El logro audino deja ahora espacio sólo para que otra escuadra se anote en la competición continental y ello se determinará este domingo en la última fecha de la Liga de Primera, cuando Colo-Colo (44) reciba a Audax Italiano en el Monumental y Cobresal (47) se desplace a Chillán para jugar con Ñublense. Ambos encuentros se jugarán en simultáneo a partir de las 18 horas.

La fórmula es simple: los mineros sólo requieren de un empate para clasificarse. Sólo quedarían fuera de la Copa Sudamericana si pierde ante los chillanejos y los albos ganan a Audax, porque la igualdad de puntaje le favorece a Colo-Colo por diferencia de goles.

Pero eso es futurología. Lo importante fue lo que se vivió en La Florida donde Audax sí alcanzó el objetivo.

Al minuto de juego los locales empezaron a hacer la tarea con un gol de Eduardo Vargas que fue la conclusión de una jugada muy bien urdida entre Michael Vadully y Luis Riveros por el sector izquierdo.

Ese tanto marcó el trámite del encuentro porque el local cedió a pelota a los chillanejos y se dedicó a fortalecerse en su propia zona para que el desgaste se lo llevara el rival.

Le resultó. Ñublense no se pudo conectar en los metros finales y, salvo un centro al que llegó mal parado Rodrigo González, no se generó oportunidades haciendo la labor más liviana para los audinos.

En la segunda mitad, la idea de los "tanos" se profundizó más aún cuando Ñublense se atrevió más con la presencia ahora de Federico Mateos, quien le dio a su escuadra mejor construcción.

Ahí brilló el sistema defensivo de Audax Italiano, empezando por el arquero Tomás Ahumada quien, incluso lesionado en la rodilla, se alzó como un muro ante las arremetidas sureñas.

Audax Italiano (1)

Tomás Ahumada; Enzo Ferrario, Germán Guiffrey, Daniel Piña; Jorge Espejo, Marco Collao (Martín Jiménez, 68’), Nicolás Aedo (Milton Cantero, 80’), Esteban Matus; Luis Riveros (Leonardo Valencia, 60’), Eduardo Vargas (Franco Troyansky, 46’) y Michael Vadulli (Yahir Salazar, 80’). DT: Gustavo Lema.

Ñublense (0)

Nicola Pérez; Diego Sanhueza, Carlos Labrín, Pablo Calderón, Jovany Campusano; Matías Plaza (Pedro Sánchez, 70’), Lorenzo Reyes, Daniel Saavedra; Rodrigo González, Gonzalo Sosa y Giovanny Ávalos (Federico Mateos, 46’). DT: Ronald Fuentes.

Liga de Primera (Fecha 29).

Estadio: Bicentenario de La Florida.

Gol: Eduardo Vargas (AI, 1’).

Expulsado: Martín Jiménez (AI, 74’).

Árbitro: Nicolás Millas.

Público: 2.484 personas.

