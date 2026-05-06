Audax Italiano cae ante Vasco da Gama en La Florida y se complica en la Copa Sudamericana

Bajo una intermitente lluvia en el estadio Bicentenario de La Florida, Audax Italiano fue incapaz de sostener la ventaja y cayó por 2-1 ante Vasco da Gama, complicando sus posibilidades de avanzar de ronda de la Copa Sudamericana.

Tras haber igualado frente a Barracas Central en la jornada anterior, la escuadra de colonia se presentaba con opciones intactas de pelear el liderato. Sin embargo, al frente tenían a un conjunto carioca que buscaba revancha tras caer ante los audinos en su choque previo.

El inicio del partido fue el escenario ideal para los anfitriones. Cuando apenas transcurrían 5 minutos, Michael Vadulli ejerció presión sobre el exzaguero de Colo-Colo, Alan Saldivia. Este último decidió ceder el balón hacia atrás para su arquero, quien falló en el despeje, permitiendo que la esférica ingresara libremente a la portería.

Aunque los dueños de casa entregaron el control del juego a su adversario, generaron oportunidades claras para ampliar el marcador a los 15' y 27'. Por su parte, la escuadra visitante carecía de claridad para vulnerar la zona defendida por el guardameta Tomás Ahumada.

Todo cambió drásticamente durante la segunda mitad. El elenco de Brasil asumió el protagonismo y adelantó sus líneas, lo que derivó en una falta dentro del área de Marcelo Ortiz sobre Claudio Spinelli. Tras la revisión del VAR, el juez central sancionó la pena máxima y determinó la expulsión del defensor a los 58'.

Fue el mismo Spinelli quien tomó el balón para ejecutar el castigo desde los doce pasos, logrando la igualdad a los 63' mediante un remate de derecha directo al centro del arco. La remontada se concretó apenas siete minutos más tarde, cuando Nuno Moreira asistió a Matheus França, quien batió la red con un disparo cruzado desde el borde del área.

Frente a la urgencia de modificar el panorama adverso, el entrenador Gustavo Lema realizó ajustes tácticos en la oncena itálica. Entre las modificaciones destacó la entrada del joven mediocampista Favian Loyola, cuyo ingreso aportó frescura a la ofensiva, aunque resultó insuficiente para evitar la caída.

Con este tropiezo, el equipo de La Florida descendió a la tercera ubicación del Grupo G, estancándose en cuatro puntos. Dicha cifra es idéntica a la de Olimpia, que escaló a la segunda plaza gracias a su mejor diferencia de goles, mientras que Vasco da Gama se instaló momentáneamente en la cima de la zona con siete unidades.

El próximo desafío continental para Audax Italiano está programado para el martes 19 a las 18 horas, jornada en la que actuarán como locales ante Barracas Central. Antes de ese compromiso, deberán medirse contra Deportes La Serena por la Copa de la Liga el sábado 9, y chocarán con Coquimbo Unido por la Liga de Primera el viernes 15.

PURANOTICIA