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La UC rinde examen ante Boca en una "final" clave por los octavos de la Libertadores

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El cuadro de la franja visita este jueves a Boca Juniors en La Bombonera (20:30 horas) con la misión de rescatar al menos un empate que selle su clasificación en el Grupo D.

La UC rinde examen ante Boca en una "final" clave por los octavos de la Libertadores
Jueves 28 de mayo de 2026 09:16
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Universidad Católica afronta este jueves una verdadera “final”. El cuadro cruzado visitará a Boca Juniors desde las 20:30 horas en el estadio La Bombonera, con la misión de asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

El conjunto de la franja lidera el Grupo D con 10 puntos, seguido por Cruzeiro con ocho unidades y el elenco xeneize con siete. Más atrás aparece Barcelona de Ecuador, ya eliminado y sin opciones de avanzar.

En ese escenario, al elenco estudiantil le basta un empate para sellar su paso a la ronda de los 16 mejores del continente. En caso de caer ante los argentinos, deberá esperar que Cruzeiro no consiga una victoria como local frente a los ecuatorianos.

La UC llega a este decisivo compromiso en medio de algunas dudas, luego de caer en el clásico frente a Colo-Colo en el Claro Arena por el Campeonato Nacional.

Para el cotejo de este jueves, el técnico Daniel Garnero mandaría la siguiente formación: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Jimmy Martinez, Cristián Cuevas, Clemente Montes; Fernando Zampedri.

Por su parte, Boca Juniors alinearía con Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Exequiel Zeballos y Milton Giménez.

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