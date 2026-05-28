La UC rinde examen ante Boca en una "final" clave por los octavos de la Libertadores

Universidad Católica afronta este jueves una verdadera “final”. El cuadro cruzado visitará a Boca Juniors desde las 20:30 horas en el estadio La Bombonera, con la misión de asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

El conjunto de la franja lidera el Grupo D con 10 puntos, seguido por Cruzeiro con ocho unidades y el elenco xeneize con siete. Más atrás aparece Barcelona de Ecuador, ya eliminado y sin opciones de avanzar.

En ese escenario, al elenco estudiantil le basta un empate para sellar su paso a la ronda de los 16 mejores del continente. En caso de caer ante los argentinos, deberá esperar que Cruzeiro no consiga una victoria como local frente a los ecuatorianos.

La UC llega a este decisivo compromiso en medio de algunas dudas, luego de caer en el clásico frente a Colo-Colo en el Claro Arena por el Campeonato Nacional.

Para el cotejo de este jueves, el técnico Daniel Garnero mandaría la siguiente formación: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Jimmy Martinez, Cristián Cuevas, Clemente Montes; Fernando Zampedri.

Por su parte, Boca Juniors alinearía con Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Exequiel Zeballos y Milton Giménez.

PURANOTICIA