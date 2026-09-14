ATP oficializó el mejor ranking histórico de Matías Soto: el chileno escaló 24 posiciones

Terminó el US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada, y la ATP volvió a actualizar el ranking, el cual trajo novedades para los principales tenistas chilenos en el circuito.

Alejandro Tabilo, quien continúa como primera raqueta nacional, no registró cambios y se mantuvo en el casillero 28.

En tanto, Cristian Garin subió dos peldaños, del 135° al 133°, mientras que Tomás Barrios trepó cinco, del 144° al 139°.

Sin embargo, el chileno que más escaló fue Matías Soto, con 24 posiciones. Tras llegar a cuartos de final del Challenger de Tulln, el copiapino se ubicó 237°, el mejor ranking histórico de su carrera.

Por su lado, Nicolás Jarry, quien todavía sigue sin volver al tour por una rebelde lesión, continúa desplomándose y ahora cayó 101 puestos para situarse 857°.

Respecto al top ten, el italiano Jannik Sinner se mantiene como número 1, seguido del alemán Alexander Zverev, campéon del US Open, y el español Carlos Alcaraz completa el podio.

En tanto, el estadounidense Ben Shelton, finalista en el major neoyorquino, subió cinco lugares para ser 4 del orbe, su mejor ranking histórico, mientras que el serbio Novak Djokovic salió del top ten por primera vez en ocho años, al caer del 5° al 12°.

TOP TEN

1° Jannik Sinner (Italia) 11.500 puntos (0)

2° Alexander Zverev (Alemania) 9.690 (0)

3° Carlos Alcaraz (España) 5.560 (0)

4° Ben Shelton (Estados Unidos) 4.680 (+5)

5° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 3.890 (-1)

6° Daniil Medvedev (Rusia) 3.770 (+2)

7° Flavio Cobolli (Italia) 3.720 (-1)

8° Frances Tiafoe (Estados Unidos) 3.380 (+4)

9° Alex de Miñaur (Australia) 3.300 (-2)

10° Taylor Fritz (Estados Unidos) 3.175 (0)

RANKING DE LOS CHILENOS

28° Alejandro Tabilo 1.778 (0)

133° Cristian Garin 446 (+2)

139° Tomás Barrios 428 (+5)

237° Matías Soto 232 (+24)

689° Daniel Núñez 47 (+29)

703° Nicolás Villalón 46 (-4)

796° Benjamín Torrealba 36 (+14)

811° Bastián Malla 34 (+67)

857° Nicolás Jarry 30 (-101)

PURANOTICIA