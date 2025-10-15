ATP de Santiago 2026: Ex 6 del mundo es el primer tenista confirmado

Ha sido ganador de 10 títulos ATP en su carrera y está luchando por recuperar terreno tras constantes lesiones sufridas en el último tiempo.
Desde el próximo 21 de febrero al 1 de marzo se desarrollará una nueva edición del ATP 250 de Santiago en las canchas de San Carlos de Apoquindo. Y pese a que faltan más de cuatro meses, el certamen avanza rápidamente en su preparación.
De hecho, esta semana se dio a conocer que Banco BCI se sumó como nuevo principal sponsor, mientras que este miércoles se confirmó al primer jugador que participará, y no es cualquiera.
Se trata nada menos que de un ex 6 del mundo como es el italiano Matteo Berrettini, finalista en Wimbledon 2021 y quien actualmente se ubica en el casillero 61.
El nacido en Roma, ganador de 10 títulos ATP en su carrera, está luchando por recuperar terreno tras constantes lesiones sufridas en el último tiempo.
Será la primera vez que Berrettini, de 29 años, dispute el ATP 250 de Santiago, certamen que debería contar con los chilenos Alejandro Tabilo, Cristian Garin y Nicolás Jarry.
PURANOTICIA