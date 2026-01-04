“Asumimos la responsabilidad”: Lecce respalda a Matías Pérez tras duro debut ante la Juventus

El defensor chileno Matías Pérez vivió un estreno tan histórico como complejo con la camiseta del US Lecce, al debutar como titular en la Serie A nada menos que frente a la Juventus, el club más laureado del fútbol italiano. El formado en Curicó Unido actuó como lateral derecho en el empate 1-1, en un contexto de máxima exigencia para su primera aparición oficial.

Sin embargo, el desarrollo del partido fue adverso para el joven mundialista Sub 20, quien tuvo dificultades para contener al atacante turco Kenan Yıldız, una de las principales cartas ofensivas del cuadro bianconero. Ante ese escenario, el cuerpo técnico decidió sustituirlo en el minuto 32, decisión que marcó una jornada ingrata para el chileno.

Tras el encuentro, el asistente técnico Fabrizio Del Rosso fue claro al explicar la determinación. “Pérez es un jugador joven y tuvo un debut difícil. Le costó, pero asumimos la responsabilidad”, señaló en diálogo con DAZN, agregando que la ausencia física del habitual titular, Danilo Veiga, obligó a arriesgar con una alternativa menos experimentada.

Pese al cambio temprano, desde el cuerpo técnico destacaron las proyecciones del defensor nacional. “Tiene potencial en ese puesto y a veces se necesita valentía para arriesgarse”, afirmó Del Rosso, subrayando que el contexto del partido terminó forzando una modificación que inicialmente no estaba en los planes.

La prensa italiana, en tanto, ofreció evaluaciones dispares sobre su actuación. Mientras Corriere della Sera apuntó que “no fue del todo culpa suya” debido al rival que enfrentó, Eurosport fue más crítico con la decisión técnica. Aun así, el consenso fue claro: no fue un debut sencillo, pero sí una experiencia formativa clave para el crecimiento del joven chileno en el exigente fútbol europeo.

