Asta-Buruaga resalta la importancia de Garnero en el repunte de la UC: "Nos ha transmitido mucha confianza"

Con el triunfo en el clásico ante Universidad de Chile en el Claro Arena, Universidad Católica dio un gran paso para intentar quedarse con el cupo de "Chile 2" y así clasificar de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Tomás Asta-Buruaga, defensa del cuadro "cruzado", entregó la clave para la gran campaña que están realizando en este segundo semestre desde que llegó el técnico Daniel Garnero, considerando la irregular primera parte en esta temporada 2025.

"Él (Garnero) nos ha transmitido mucha confianza a todos. Si te has dado cuenta, en varios partidos hemos tenido bajas y entra otro y lo hace de muy buena manera. Y creo que él nos transmite eso, mucha confianza hacia sus jugadores y está reflejado en los partidos que hemos disputado últimamente. Por ejemplo, contra Everton entró (Agustín) Farías que hace tiempo no jugaba e hizo un gran partido, y así entre otros. Creo que nos ha dado la confianza para poder jugar tranquilos y hacerlo de buena manera", expresó el zaguero en conferencia de prensa.

Sobre el duelo clave de este fin de semana ante O'Higgins, anticipó que los rancagüinos "tienen grandes jugadores, tiene un buen cuerpo técnico, yo lo tuve el año pasado y sé su forma de trabajar. Sé que van a venir con todo para quitarnos el invicto aquí en el Claro Arena y sumar de a tres, porque también están peleando ahí por un Chile 2 como nosotros. Pero nosotros nos enfocamos nosotros, queremos salir con todo como en estos últimos partidos para seguir sumando de a tres".

En esa misma línea, manifestó su ilusión de extender el invicto en el Claro Arena: "Estamos súper contentos de jugar acá de local, en nuestro estadio, con nuestra gente. Se notaba que lo extrañábamos muchísimo. Esperamos seguir haciéndonos fuertes de local, seguir sumando de a tres y meternos en una copa internacional, porque Católica tiene que estar sí o sí peleando copas internacionales".

Por último, sobre su momento personal, Asta-Buruaga comentó: "Me siento bien, contento, con mucha confianza. El cuerpo técnico y mis compañeros me la han transmitido en cada partido que me ha tocado disputar. Si me toca estar este fin de semana, nuevamente a entregarlo todo, aportar mi granito de arena al equipo, que es lo más importante, y seguir esforzándome para seguir jugando".

PURANOTICIA