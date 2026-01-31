Assadi valoró estreno de la U y defendió a Lucero tras expulsión ante Audax Italiano

Universidad de Chile debutó en la Liga de Primera con un empate sin goles ante Audax Italiano en el Estadio Nacional, un partido marcado por las expulsiones que obligaron al equipo azul a terminar con nueve jugadores.

Tras el encuentro, el mediocampista Lucas Assadi destacó el rendimiento del plantel pese a la adversidad, recalcando que el desarrollo del partido cambió completamente tras la primera tarjeta roja.

En conversación con TNT Sports, el volante explicó que el equipo vio alterado su plan de juego debido a la expulsión de Felipe Salomoni a los 20 minutos, lo que condicionó la propuesta táctica preparada durante la semana.

“Todo lo que trabajamos en la semana cambió con un hombre menos”, señaló Assadi, quien además remarcó su disposición a adaptarse a cualquier rol dentro de la cancha: “Es una posición que me acomoda, donde me ponga el profe voy a dar lo mejor”.

Pese a lamentar que no pudieron quedarse con los tres puntos, el futbolista rescató el carácter mostrado por el equipo durante el partido. “No lo pudimos sacar adelante, pero tuvimos las ocasiones más claras y nunca bajamos los brazos”, sostuvo.

En relación con la segunda expulsión, ocurrida en los descuentos, Assadi salió en defensa del delantero Juan Martín Lucero, quien recibió tarjeta roja a los 90+3’. “La expulsión del ‘Gato’ no fue”, afirmó, agregando que el empate “dejó un gusto a poco”.

Ahora, el elenco laico intentará dar vuelta la página y enfocarse en su próximo desafío: visitará a Huachipato el próximo domingo a partir del mediodía, con la misión de sumar su primer triunfo en el torneo.

PURANOTICIA