Assadi en pausa y en la mira: el interés de Atlético amenaza con sacarlo gratis de la U

Lucas Assadi se encuentra alejado de las canchas en Universidad de Chile desde febrero pasado, debido a una lesión que sufrió en el duelo ante Deportes Limache.

Y mientras la figura de los azules continúa con su recuperación, sigue creciendo la opción de que pueda partir del cuadro azul ante el interés del extranjero.

En las últimas horas, se dio a conocer que Atlético volvería a la carga por el volante. Es que desde el club brasileño reconocieron a AS Chile que si el jugador no es vendido a Europa, intentarán un movimiento en junio.

La operación consistiría en ofrecerle al futbolista un precontrato en esa fecha, cuando ya puede negociar con otros clubes al tener solamente seis meses de vínculo con los universitarios.

De esta manera, Universidad de Chile podría perder a su principal figura a costo cero, después de rechazar muchas ofertas, entre ellas la del Malmo de Suecia.

PURANOTICIA