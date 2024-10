Así se verá en TV: El torneo se define con transmisiones simultáneas en TNT Sports

Este fin de semana se disputará la fecha 29 del Campeonato Nacional de Primera División. Con mucho en juego —el liderato del torneo, la clasificación a copas internacionales y el riesgo de descender— varios partidos se jugarán en simultáneo, distribuidos en dos franjas horarias.

Es por lo anterior, que TNT Sports, el canal dueños de los derechos de TV, y perteneciente al conglomerado Warner Bros, especificó cuales serán las distintas señales televisivas que transmitirán cada uno de los partidos.

El sábado 2 de noviembre, seis partidos se disputarán en paralelo, todos comenzando a las 18:00 horas:

• Cobreloa vs. Universidad Católica – TNT Sports Premium

• Coquimbo Unido vs. Unión La Calera – TNT Series

• Cobresal vs. O’Higgins – TNT

• Everton vs. Huachipato – Space

• Unión Española vs. Palestino – TNT Sports (básico)

• Audax Italiano vs. Deportes Copiapó – CNN Chile

El domingo 3 de noviembre, Colo Colo y Universidad de Chile, quienes compiten directamente por el título, jugarán sus respectivos encuentros en simultáneo a las 18:00 horas:

• Colo Colo vs. Deportes Iquique – TNT Sports Premium

• Ñublense vs. Universidad de Chile – TNT Sports (básico)

Cabe destacar, que todos los encuentros serán transmitidos por TNT Sports a través de la plataforma de streaming Max.

