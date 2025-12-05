Así quedaron conformados los 12 grupos para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026

Click acá para ir directamente al contenido
El sorteo, que se celebró en Washington D.C., definió bola a bola la composición de los 12 grupos en lo que será el torneo con más equipos de la historia.

Viernes 5 de diciembre de 2025 16:24
Los bombos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 repartieron suerte entre las 48 selecciones participantes: 42 ya están clasificadas y los otros seis cupos aún deberán definirse en el repechaje.

El sorteo, que se celebró en Washington D.C., definió bola a bola la composición de los 12 grupos en lo que será el torneo con más equipos de la historia.

El calendario completo del torneo, con fechas, horarios y sedes se conocerá después.

Así quedaron configurados los grupos del Mundial 2026

Grupo A

  1. México
  2. Sudáfrica
  3. Corea del Sur
  4. Repechaje UEFA D

Grupo B

  1. Canadá
  2. Repechaje UEFA
  3. Qatar
  4. Suiza

Grupo C

  1. Brasil
  2. Marruecos
  3. Haití
  4. Escocia

Grupo D

  1. Estados Unidos
  2. Paraguay
  3. Australia
  4. Repechaje UEFA C

Grupo E

  1. Alemania
  2. Curazao
  3. Costa de Marfil
  4. Ecuador

Grupo F

  1. Países Bajos
  2. Japón
  3. Repechaje FIFA 1
  4. Túnez

Grupo G

  1. Bélgica
  2. Egipto
  3. Irán
  4. Nueva Zelanda

Grupo H

  1. España
  2. Cabo Verde
  3. Arabia Saudita
  4. Uruguay

Grupo I

  1. Francia
  2. Senegal
  3. Repechaje FIFA 2
  4. Noruega

Grupo J

  1. Argentina
  2. Argelia
  3. Austria
  4. Jordania

Grupo K

  1. Portugal
  2. Uzbekistán
  3. Colombia
  4. Repechaje internacional

Grupo L

  1. Inglaterra
  2. Croacia
  3. Panamá
  4. Ghana

(Imagen: @fifaworldcup_es)

