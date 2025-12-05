Así quedaron conformados los 12 grupos para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026

Los bombos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 repartieron suerte entre las 48 selecciones participantes: 42 ya están clasificadas y los otros seis cupos aún deberán definirse en el repechaje.

El sorteo, que se celebró en Washington D.C., definió bola a bola la composición de los 12 grupos en lo que será el torneo con más equipos de la historia.

El calendario completo del torneo, con fechas, horarios y sedes se conocerá después.

Así quedaron configurados los grupos del Mundial 2026

Grupo A

México Sudáfrica Corea del Sur Repechaje UEFA D

Grupo B

Canadá Repechaje UEFA Qatar Suiza

Grupo C

Brasil Marruecos Haití Escocia

Grupo D

Estados Unidos Paraguay Australia Repechaje UEFA C

Grupo E

Alemania Curazao Costa de Marfil Ecuador

Grupo F

Países Bajos Japón Repechaje FIFA 1 Túnez

Grupo G

Bélgica Egipto Irán Nueva Zelanda

Grupo H

España Cabo Verde Arabia Saudita Uruguay

Grupo I

Francia Senegal Repechaje FIFA 2 Noruega

Grupo J

Argentina Argelia Austria Jordania

Grupo K

Portugal Uzbekistán Colombia Repechaje internacional

Grupo L

Inglaterra Croacia Panamá Ghana

(Imagen: @fifaworldcup_es)

PURANOTICIA