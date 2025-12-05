Así quedaron conformados los 12 grupos para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026

El sorteo, que se celebró en Washington D.C., definió bola a bola la composición de los 12 grupos en lo que será el torneo con más equipos de la historia.
Los bombos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 repartieron suerte entre las 48 selecciones participantes: 42 ya están clasificadas y los otros seis cupos aún deberán definirse en el repechaje.
El calendario completo del torneo, con fechas, horarios y sedes se conocerá después.
Así quedaron configurados los grupos del Mundial 2026
(Imagen: @fifaworldcup_es)
