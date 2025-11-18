Definen fecha y estadio donde Limache buscará ante Huachipato el título de Copa Chile

Huachipato y Deportes Limache disputarán la gran final de la Copa Chile 2025, aunque todavía no hay fecha ni sede confirmada para la definición del certamen.

Sin embargo, según dio a conocer radio ADN, la ANFP ya tendría prácticamente lista la programación para el cotejo entre acereros y el elenco "tomatero".

De acuerdo a la emisora, la final de la competencia se desarrollará el próximo miércoles 10 de diciembre a las 20:00 horas en el estadio El Teniente de Rancagua.

Consignar que el elenco que se consagre campeón del certamen se quedará con el cupo de Chile 4 y disputará la fase previa de la Copa Libertadores.

Eso sí, si Deportes Limache desciende a la Primera B y es el monarca de la competencia, no podrá conseguir el cupo al torneo continental.

PURANOTICIA