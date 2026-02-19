Aseguran que ya habría acuerdo para el fichaje de Maximiliano Gutiérrez en Independiente

Huachipato estaría a solo detalles de desprenderse del delantero Maximiliano Gutiérrez, quien se ha convertido en los últimos años en hombre clave en el andamiaje del elenco que adiestra Jaime García.

Según información de TyC Sports, los acereros acordaron la cesión del futbolista a Independiente de Avellaneda hasta diciembre, con obligación de compra del 50% de su pase.

El monto de la operación sería de dos millones de dólares, los cuales se pagarían en cuatro cuotas semestrales a contar de enero de 2027.

El nacido en Chiguayante se debutó con el elenco de Talcahuano en 2022, formó parte del equipo que ganó la Liga de Primera 2023 y desde 2024 se afianzó como habitual en la oncena metalúrgica.

La temporada pasada en particular fue consagratoria para "Maxi", quien aportó con siete goles y tres asistencias en una escuadra que se consagró con el título de la Copa Chile, y gracias a sus actuaciones, fue convocado por Nicolás Córdova para la Selección chilena.

Por si fuera poco, en este inicio de Campeonato Nacional se lució con tres tantos en igual cantidad de partidos.

