Santiago Wanderers gana 2-0 a Nacional y lidera su grupo en Copa Libertadores Sub-20

La primera fecha de la Fase de Grupos de la Conmebol Libertadores Sub-20 se cerró en Ecuador con el debut de los equipos del Grupo C, donde Santiago Wanderers de Valparaíso quedó como único líder.

Belgrano y el local Liga Deportiva Universitaria de Quito igualaron 1-1 en el primer turno, disputado en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, casa de los Albos.

En el segundo turno, el elenco caturro venció 2-0 a Nacional de Uruguay con goles de Valenzuela y Avendaño en el estadio Atahualpa.

El torneo continental seguirá su curso en el Grupo C con la segunda fecha, que pondrá frente a frente a Nacional y LDU Quito, y a Santiago Wanderers con Belgrano, en duelo a disputarse este jueves 12 de marzo en Ecuador.

