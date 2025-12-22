Aseguran que Santos realizó millonaria oferta para ir por el fichaje de Loyola

Click acá para ir directamente al contenido
El seleccionado chileno estaría cada vez más cerca de dejar Independiente de Avellaneda para arribar al fútbol brasileño y ser compañero de Neymar.

Lunes 22 de diciembre de 2025 12:47
Parece ser que el futuro de Felipe Loyola estará en Brasil de cara a la siguiente temporada. Es que el Santos de Neymar iría con todo a la carga por el fichaje del chileno, quien actualmente milita en Independiente de Avellaneda.

Desde argentina dieron a conocer que el cuadro brasileño ya inició conversaciones y hasta realizó una millonaria propuesta formal por el destacado seleccionado nacional.

Según informó el periodista Uriel Iugt, "Santos envió una oferta formal por Felipe Loyola. Es para adquirir un alto porcentaje del pase. Independiente ya la está analizando".

En tanto, el periodista Matías Martínez, de radio La Red de Argentina, sostuvo que el cuadro brasileño "ofertó una cifra de 6 millones de dólares por el 80% del pase".

Consignar que Independiente de Avellaneda es solamente dueño del el 50% de la carta del nacional, mientras que Huachipato posee la otra mitad.

