Aseguran que la UC quiere el fichaje de Paulo Díaz tras rechazar al Inter Miami

Es prácticamente un hecho que Paulo Díaz está viviendo sus últimos momentos en River Plate, por lo que busca nuevo club de cara al 2026.

Sin embargo, el lunes se dio a conocer que el defensa chileno rechazó una supuesta oferta del Inter Miami de Lionel Messi por privilegiar un regreso a Chile junto a su familia por sobre una opción en Estados Unidos.

Frente a esto, comenzó a surgir el rumor de un posible retorno a Colo-Colo, pero también habría otro club nacional interesado en su fichaje.

Se trataría de Universidad Católica, pues el periodista Bruno Sampieri aseguró en su canal de YouTube que algunas fuentes le señalaron que el seleccionado criollo está en carpeta.

Eso sí, el conjunto de la franja tendría una complicada tarea, debido a que para quedarse con el zaguero se debe pagar la cláusula del jugador, la cual asciende a diez millones de dólares, además del elevado sueldo del futbolista.

PURANOTICIA