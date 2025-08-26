Aseguran que Gustavo Quinteros podría para regresar a Colo-Colo para reemplazar a Jorge Almirón

Colo-Colo podría sellar esta semana a su nuevo entrenador y reemplazante de Jorge Almirón de cara a lo que queda de esta temporada 2025. Es que fue el propio Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, quien aseguró que entre martes y miércoles se podría definir al estratego.

Según dio a conocer El Mercurio, la gerencia técnica presentó una lista de siete candidatos al directorio, cuyos nombres son Gustavo Quinteros, Francisco Arce, Ramón Díaz, Gerardo Martino, Pablo Guede, Pablo Sánchez y Martín Demichellis.

La opción que más tomaría fuerza es el regreso de Quinteros. De acuerdo a ESPN, el argentino, quien ya dirigió y fue campeón con los albos, estaría un "90 % avanzando. Si se concretan los últimos detalles y se da el sí a sus peticiones, sería el nuevo DT".

El citado medio añadió que pediría "un proyecto ambicioso con inversión importante para 2026".

Quinteros sería la propuesta del bloque de Mosa tras la caída de Juan Pablo Vojvoda, aunque el grupo opositor buscaría a Martino.

"Dijo que necesitaba tiempo para responder dado que tiene otras ofertas", revelaron desde el directorio de Blanco y Negro.

