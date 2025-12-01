Click acá para ir directamente al contenido
Aseguran que Gabriel Arias se despedirá este lunes de Racing

El portero chileno partiría del cuadro de Avellaneda tras el partido de esta jornada ante Tigre por el torneo argentino, justo cuando en las últimas semanas ha sido vinculado a Colo-Colo y Universidad de Chile.

Lunes 1 de diciembre de 2025 10:02
Racing recibirá este lunes a Tigre, por los cuartos de final del torneo argentino. Y todo indica que sería el último partido de Gabriel Arias con la camiseta del cuadro de Avellaneda.

Es que el portero chileno, quien perdió la titularidad durante este segundo semestre, no continuaría en el club, por lo que se despediría en esta jornada de la Academia.

Así lo aseguró el medio El Primer Grande: "Es el arquero más ganador de la historia del club. No renovará su contrato y emigrará con el pase en su poder. Muchas gracias toda la vida, Gaviota".

Consignar que el golero nacional arribó al conjunto de Avellaneda en 2018 tras un breve paso por Unión La Calera. En Racing se conquistó seis torneos: Primera División, dos veces del Trofeo de Campeones, la Supercopa Internacional, la Copa Sudamericana y la Recopa.

Tras su salida de la Academia, Arias volvería a Chile, donde ha sido vinculado en las últimas semanas a clubes grandes como Colo-Colo y Universidad de Chile.

