Aseguran que exministra Cecilia Pérez sería opción para suceder a Pablo Milad en la ANFP

Con la confirmación Pablo Milad de que no buscaría un nuevo proceso al mando de la ANFP, poco a poco han ido saliendo a la palestra algunos nombres para hacerse con la presidencia del organismo de Quilín.

Algunas de las opciones que han comenzado a sonar son las del mandamás de Universidad Católica, Juan Tagle, y la del actual secretario general de la entidad, Jorge Yunge.

Sin embargo, ahora radio ADN aseguró que algunos dirigentes han sondeado la carta de Cecilia Pérez, vicepresidenta de Azul Azul, concesionaria que administra a Universidad de Chile.

Desde el citado medio insistieron que si bien la exministra del Deporte no ha confirmado ni rechazado la posibilidad, su figura tomaría fuerza para liderar una de las listas de cara a las elecciones de noviembre.

