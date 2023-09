Aseguran que en Colo-Colo sabían que Damián Pizarro y Jordhy Thompson jugaban partidos en liga amateur

Siguen las polémicas en Colo-Colo a menos de 24 horas del Superclásico, a propósito del episodio de indisciplina protagonizado por Damián Pizarro y Jordhy Thompson, jugadores que fueron marginados del trascendental compromiso tras verse involucrados en una riña, en el marco de un partido de fútbol amateur en la comuna de Maipú.

De hecho, durante la conferencia de prensa de este viernes, el técnico del Cacique, Gustavo Quinteros, confirmó la sanción para los atacantes: "Los jugadores de fútbol tienen una vida privada donde cometen errores y cuando perjudican al grupo, hay que tomar medidas. Ninguno de los dos van a ser convocados para mañana".

"Tenemos experiencia, no sólo en este país, sino que en varios. Lamentablemente hay chicos que están muy bien preparados, educados, formados integralmente y no sólo juegan bien, sino que tiene una formación con la que no cometen estos errores. Otros sí. El amor por el fútbol los lleva a estos errores, a jugar partidos donde no se debe, en una semana o días cercanos a un partido importante. Se equivocaron, pidieron perdón y no serán considerados", añadió.

Pero el asunto no terminó ahí, pues el periodista Cristián Ávila de radio ADN informó que desde Blanco & Negro tenían conocimiento de que los jóvenes delanteros estaban inscritos en la liga FUFA, y que no se trató de una participación en tan solo un encuentro.

"El directorio de Blanco y Negro estaba en conocimiento de lo que estaba pasando, incluso no en la reunión de esta semana, si no que en la del mes pasado conversaron este tema en el directorio", comentó el comunicador radial.

En ese sentido, el reportero aseguró incluso que "no se tomaron medidas en ese momento y esto ya venía de varios días. Esto quedó en el acta del directorio, la información de que los jugadores ya estaban jugando en esta liga. En el directorio incluso vieron videos".

PURANOTICIA