Aseguran que el Querétaro de la liga mexicana tiene "conversaciones avanzadas" con Esteban González

A falta de dos fechas para el término de la Liga de Primera, comenzó a circular el rumor de que Esteban González, director técnico de Coquimbo Unido, podría dejar la banca del flamante campeón del fútbol chileno.

La información fue dada a conocer por César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de pases, quien en el portal Súper Deportivo aseguró que el "Chino" podría dar el salto al balompié mexicano.

En específico, el comunicador reveló que el estratego tendría conversaciones avanzadas con Querétaro y se espera que el entrenador entregue una respuesta al ofrecimiento formal dentro de los próximo días.

"Querétaro FC avanza en negociación para contar con Esteban González como su DT. Los Gallos Blancos de Querétaro ya tienen oferta formal con Esteban González, técnico que fue campeón con Coquimbo Unido en Chile", agregó.

Es importante señalar que a diferencia del conjunto "pirata", el cual se alzó como monarca del certamen criollo con varias semanas de anticipación, los "Gallos Blancos" terminaron 12° en el último Torneo de Clausura azteca y se quedaron sin DT tras la salida de Benjamín Mora.

PURANOTICIA