Aseguran que Diego Valdés volvería al fútbol mexicano en 2026

El volante chileno no tuvo un buen pasar por Vélez Sarsfield.

Lunes 22 de diciembre de 2025 08:18
La historia de Diego Valdés en Vélez Sarsfield estaría a punto de terminar.

Esto porque tan sólo seis meses después de su llegada al elenco argentino (296 minutos repartidos en 10 encuentros y un gol), el volante chileno retornaría en 2026 al fútbol mexicano, específicamente a León, de acuerdo a lo reportado por medios trasandinos.

Según los trascendidos, “el entorno del ex jugador de América, Diego Valdés, ya tiene la propuesta del Club León y el chileno está muy cerca de llegar a La Fiera para el Clausura 2026. Horas y días decisivos”.

El negocio, en todo caso, aún no está hecho porque León debe hablar directamente con Vélez que había fichado a Valdés desde América hasta 2027.

El jugador formado en Audax ha estado en la mira de equipos chilenos.

De hecho, a mitad de este año estuvo a punto de fichar en Universidad Católica, pero a última hora optó por ir a Vélez Sarsfield.

