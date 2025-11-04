Aseguran que David Pizarro y Jorge Vargas habrían presentado una oferta por el 80% de las acciones de Santiago Wanderers

La mala temporada 2025 de Santiago Wanderers ha hecho circular una serie de rumores respecto al elenco de Valparaíso, más aún luego que Jorge "Potencia" Vargas haya sido visto en la zona preferencial del estadio Elías Figueroa el fin de semana.

Según información de Golazo Radio, el ex futbolista formado en Universidad Católica se habría aliado con David Pizarro para adquirir el 80% de la propiedad del Decano del fútbol chileno, propiedad actual del empresario microbusero Reinaldo Sánchez.

Si bien, desde la dirigencia del cuadro porteño no se ha referido al asunto, lo que es concreto es que el ex futbolista de Reggina, Empoli y Livorno –todos de Italia– llegó al reducto de Playa Ancha a ver el partido entre Wanderers y Magallanes.

Otro factor que hay que tener en cuenta es la buena relación que tiene David Pizarro con Reinaldo Sánchez, quien además ha expresado su cansancio por liderar al elenco que no consigue levantar cabeza y sigue luchando en la Primera B del fútbol chileno.

Según recuerda En Cancha, Sánchez ya dijo durante el año pasado que "vamos a ver qué sucede de aquí a fin de año. De verdad, no tengo tanto apuro”. Esto, tras ser consultado por la posibilidad de vender sus acciones en el club de Valparaíso.

Más allá de los trascendidos, lo concreto es que Santiago Wanderers está concentrado en afrontar la liguilla en busca del último cupo a la Primera División del fútbol chileno, donde tendrá que enfrentar a Cobreloa o a Deportes Copiapó.

